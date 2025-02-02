اليوم السابع
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كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام؟​ وزارة الصحة تجيب

الأحد، 02 فبراير 2025 02:00 ص
كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام؟​ وزارة الصحة تجيب وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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​قالت وزارة الصحة والسكان إن ممارسة الرياضة والتأكد من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين (د) في النظام الغذائي من العوامل المهمة للوقاية من هشاشة العظام. ​

وتابعت: يمكن استشارة  الطبيب أو الصيدلي عن مدى الحاجة لتناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية التي تساعد على تحسين صحة العظام.​

ونصحت وزارة الصحة باتباع نصائح السلامة العامة التالية لتقليل خطر الإصابة، مثل:​

-ارتداء حزام الأمان دائمًا.​
-ارتداء معدات الحماية المناسبة لجميع الأنشطة والرياضات.​
-التأكد من خلو المنزل ومكان العمل من الفوضى التي قد تتسبب في التعثر.​
-استخدام الأدوات أو المعدات المناسبة في المنزل للوصول إلى الأشياء. ​
-عدم الوقوف على الكراسي أو الطاولات أو أسطح العمل.​
-اتباع نظام غذائي وخطة تمارين رياضية صحية.​
-استخدم عصا أو مشاية في حالة المعاناة من صعوبة في المشي أو عُرضة لخطر السقوط بشكل متزايد.​

 







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الصحة

العظام

الرياضة

فيتامين د

الكالسيوم



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