كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام؟​ وزارة الصحة تجيب

كتب ـ وليد عبد السلام

​قالت وزارة الصحة والسكان إن ممارسة الرياضة والتأكد من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين (د) في النظام الغذائي من العوامل المهمة للوقاية من هشاشة العظام. ​

وتابعت: يمكن استشارة الطبيب أو الصيدلي عن مدى الحاجة لتناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية التي تساعد على تحسين صحة العظام.​

ونصحت وزارة الصحة باتباع نصائح السلامة العامة التالية لتقليل خطر الإصابة، مثل:​

-ارتداء حزام الأمان دائمًا.​

-ارتداء معدات الحماية المناسبة لجميع الأنشطة والرياضات.​

-التأكد من خلو المنزل ومكان العمل من الفوضى التي قد تتسبب في التعثر.​

-استخدام الأدوات أو المعدات المناسبة في المنزل للوصول إلى الأشياء. ​

-عدم الوقوف على الكراسي أو الطاولات أو أسطح العمل.​

-اتباع نظام غذائي وخطة تمارين رياضية صحية.​

-استخدم عصا أو مشاية في حالة المعاناة من صعوبة في المشي أو عُرضة لخطر السقوط بشكل متزايد.​