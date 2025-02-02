كيف تحمى نفسك من الفيروسات التنفسية ؟ وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الوقاية من الفيروسات التنفسية والتى تضمنت :-



1. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد ملامسة الأسطح العامة.

2. استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول إذا لم يكن الماء والصابون متاحين.

3. تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بمنديل ورقي أو بثني الكوع.

4. تجنب لمس الوجه (العيون، الأنف، الفم) لتقليل خطر انتقال الفيروسات.

5. ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة أو المغلقة، خاصة أثناء فترات انتشار الفيروسات.

6. الحفاظ على التباعد الاجتماعي (مسافة لا تقل عن متر واحد) عند التفاعل مع الآخرين.

7. تهوية الأماكن المغلقة بانتظام لتجديد الهواء وتقليل تركيز الفيروسات.

8. تعقيم الأسطح والأشياء المستخدمة بكثرة مثل الهواتف، مقابض الأبواب، ولوحات المفاتيح.

9. تعزيز جهاز المناعة بتناول غذاء صحي، ممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

10. أخذ اللقاحات الموصى بها مثل لقاح الإنفلونزا أو لقاحات الفيروسات المستجدة عند توفرها.