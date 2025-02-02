قناة السويس تشهد عبور الحفار ADMARINE260 مقطورا ‏فى عملية عبور غير تقليدية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، عبور الحفار ADMARINE260، وذلك من خلال قطره وتوجيهه بثلاث قاطرات تابعة للهيئة وإرشاده بواسطة فريق عمل يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات خلال رحلته من البحر المتوسط متجها إلى البحر الأحمر.

يبلغ طول الحفار الذي يرفع علم ليبيريا 45 مترا، وعرضه 48 مترا، بحمولة كلية 3543 طنا، وتطلبت عملية عبوره اتخاذ ترتيبات وتدابير ملاحية خاصة شملت تقليل ارتفاع الحفار ليكون ارتفاعه مناسب للعبور أسفل كوبري السلام، وذلك عبر زيادة غاطس الحفار بالسماح بعبوره فى أوقات الجزر بما مكن من تقليل ارتفاع الحفار وعبوره بأمان.

استغرقت رحلة عبور الحفار للقناة 22 ساعة وبدأت بوصول الحفار إلى غاطس بورسعيد، حيث تم توصيل الحفار بقاطرة الإرشاد الرئيسية "بركة" لقطره، ثم رباط الحفار من الجانب بالقاطرتين التابعتين للهيئة "بورسعيد 3" و"السويس 3" للقيام بأعمال الدفة والتوجيه، مع مراعاة الدقة في التوجيه بالقاطرات ودراسة حركة واتجاه التيارات الهوائية والمائية للحفاظ على تمركز الحفار في منتصف القناة.

وتطلبت عملية عبور الحفار اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة، حيث تم إدخال الحفار في آخر قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، مع الاحتفاظ بسرعة مناسبة لعبوره خلال فترات الشبورة المائية نهارا، كما تم تغيير سير الحفار خلال عبوره في القطاع الأوسط ليعبر في المجرى الملاحي الجديد للقناة في القناة الجديدة التي تمتاز بطبيعتها المنتظمة وقلة انحناءاتها مما يجعل من عملية اىعبور أكثر أمانا ويسرا.

وحظت عملية إرشاد الحفار بترتيبات خاصة بتعيين 12 من كبار مرشدي الهيئة حيث تناوب عدد 3 مرشدين في كل قطاع من القطاعات الثلاثة للقناة بالإضافة إلى مرشد في غاطس بورسعيد ومرشديين من غاطس السويس، وتمت عملية العبور بالتنسيق مع مركز الحركة الرئيسي ومتابعة من مكاتب الحركة في بورسعيد والسويس ومراقبة من محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير العبور الآمن لمختلف أنواع وأجيال السفن والوحدات البحرية والوحدات العائمة سواء استلزم عبورها اتخاذ إجراءات تقليدية أوغير معتادة بالتوازي مع تحقيق أقصى وفرا ممكنا لاقتصاديات الرحلة مقارنة بالطرق البديلة لتظل قناة السويس الخيار الأمثل والأسرع والأكثر أمانا.





اعمال عبور الحفار



الحفار



عبور الحفار ADMARINE260



عبور الحفار من قناة السويس



قناة السويس تشهد عبور الحفار ADMARINE260