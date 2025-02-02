قطر تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

إيمان حنا

جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام، وترسيخ وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وفق وكالة الأنباء القطرية.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء القطرى خلال استقباله جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، الذي يزور الدوحة اليوم.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهةٍ أخرى، كان المجلس الوطني الفلسطيني، قد ثمن إعلان 9 دول عن تشكيل مجموعة لاهاي التي تهدف إلى دعم دولة فلسطين، ومناقشة الالتزام بالقانون الدولي والتصدي للتهديدات الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وأكد المجلس - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه الخطوة تعكس التزاما من قبل المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والقانون الدولي، وتعزز الجهود لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني.

وشدد على أن الدعم الدولي المتصاعد لفلسطين يشكل رسالة واضحة بأن العالم يرفض المساس بعمل المحكمة الجنائية الدولية، أو تقويض دورها في تحقيق العدالة الدولية.