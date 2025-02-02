قافلة طبية مجانية للأسر الأولى بالرعاية فى قريتى بنى شبل وطهرة حميد بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على (485) مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي بنى شبل وطهرة حميد بمركز الزقازيق، وقرية حي مبارك التابعة لكفر صقر، وقرية كفر الباشا التابعة لمركز ديرب نجم، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، وذلك تحت رعاية المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية.

وأعلن أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

