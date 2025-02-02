اليوم السابع
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فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب تعلن لجنة تحكيم المسابقة

الأحد، 02 فبراير 2025 05:45 م
فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب تعلن لجنة تحكيم المسابقة أسماء جمال الجعفرى من لجنة التحكيم
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلنت فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب، برئاسة المُخرج والمُنتج بسام رؤوف، أن تعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام "بانوراما أفلام جنوب مصر" ضمن فعاليات الدورة الأولى، دورة الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير.

وتضم أعضاء لجنة التحكيم "وفقاً لبيان صحفى": بسام مرتضى، مخرج للعديد من الأفلام التسجيلية، وشارك في تأسيس وحدة فيديو صحفية، حيث أنتج تقارير وثائقية مصورة، قبل أن يُخرج فيلمه التسجيلي الطويل "الثورة خبر"، الذي عُرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي والعديد من المهرجانات الدولية، كما أخرج عددًا من الأفلام التسجيلية القصيرة.

ومن أعضاء لجنة التحكيم أيضاً، أحمد النصر، مُخرج، كاتب، وممثل مقيم في الرياض والدمام وأسماء جمال الجعفرى
مُخرجة ومنتجة، درست الإعلام وحصلت على درجة الماجستير في الدراما والتلفزيون وأخرجت العديد من الأفلام القصيرة المستقلة، منها "الرسالة التي أرسلتها" و "مصرية"، والتي عُرضت في مهرجانات محلية ودولية، مثل مهرجان إفريقيا السينمائي في بلجيكا ومهرجان وادي السيليكون للأفلام الإفريقية (SVAFF).

بعض المشاركين (1)
بعض المشاركين 

 

بعض المشاركين (2)
بعض المشاركين 

 







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فاعليات اسوان السينمائية لافلام الجنوب

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