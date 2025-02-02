فتح تراخيص البناء في بيلا بكفر الشيخ بعد اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، فى محافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة آمال بركات، اليوم الأحد، عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (19) لسنة 2025، بشأن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بيلا، وذلك لاستكمال وبناء أي أعمال بناء داخل مدينة بيلا، مع الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات والتعليمات المنظمة والمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أنه يمكن للمواطنين التقدم للحصول على ترخيص بناء بالمدينة التوجه إلى المركز التكنولوجي لاستخراج ترخيص البناء وفقاً للاشتراطات التخطيطية الواردة بالمخطط بعد تعديله، وذلك للتيسير على المواطنين في استخراج التراخيص والتشجيع على السير في إجراءات قانونية ورسمية بدلاً من اللجوء للمخالفة.