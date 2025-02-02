عزز مناعتك في الشتاء بإضافة السمن إلى هذه المشروبات.. بشروط

كتبت مروة هريدى

السمن من المواد الغذائية الأساسية، حيث تستخدم في الطهى بشكل يومى، حيث يمكن استخدام هذا العنصر الغذائي القوي في المطبخ بطرق عديدة ومثيرة للاهتمام، ولكن هل تعلم أن إضافة بعض المكونات الشائعة في المطبخ إلى السمن يمكن أن تساعد في تعزيز قيمته فوائده الصحية كما تساعد في تعزيز المناعة وكذلك الصحة الأيضية بشكل طبيعي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا السمن؟



السمن هى في الأساس زبدة مصفاة وليس المعنى بها المهدرجة، وهي معروفة بخصائصها المفيدة للصحة، ولأنها غنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية، فقد كانت السمن جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الغذائية التقليدية لعدة قرون، إن تناول السمن بانتظام يمكن أن يعزز المناعة ويحسن الهضم ويوفر العديد من الفوائد الصحية، وعند إضافته لبعض المكونات يمكن صنع مشروبات صحية تهدف إلى تقوية نظام المناعة لدينا ضد الأمراض.

فيما يلى.. 4 مشروبات بسيطة يمكن مزجها مع السمن لتعزيز المناعة:

الحليب الدافئ



من أكثر الطرق التقليدية والمهدئة لتناول السمن هي خلطه مع الحليب الدافئ، ويُعرف هذا المشروب بقدرته على تقوية جهاز المناعة، حيث تساعد الدهون الصحية الموجودة في السمن في امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، مثل الفيتامينات A وD وE وK الموجودة في الحليب، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحليب الدافئ له تأثير مهدئ، ويعزز النوم بشكل أفضل ويقلل من التوتر، مما يساعد بشكل أكبر في تقوية المناعة، ببساطة أضف ملعقة صغيرة من السمن إلى كوب من الحليب الدافئ وقلّب جيدًا، ولتعزيز النكهة، يمكنك إضافة قليل من الكركم أو الحبهان.

العسل



إن الجمع بين العسل والسمن يخلق علاجًا طبيعيًا قويًا يساعد في تقوية المناعة، حيث يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة، وعند مزجه بالسمن، يصبح منشطًا فعالًا لمحاربة العدوى وتعزيز الصحة العامة، ولتحضير هذا المشروب، ما عليك سوى مزج ملعقة صغيرة من السمن مع ملعقة صغيرة من العسل الخام في الماء الدافئ، وتناوله في الصباح على معدة فارغة لتنشيط الجسم وتعزيز مناعتك طوال اليوم.

مشروب الزنجبيل



يُعرف الزنجبيل بخصائصه المعززة للمناعة لأنه يحتوي على مركبات لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وعند دمجه مع السمن، يصبح مشروب الزنجبيل أكثر قوة لتحسين المناعة والهضم، ولتحضير هذا المشروب اغلي كوبًا من الماء مع الزنجبيل المبشور الطازج وقليل من الفلفل الأسود، ثم أضف ملعقة صغيرة من السمن وقلّب جيدًا، حيث يساعد هذا المشروب الدافئ والحار في تخفيف الاحتقان ومحاربة العدوى فى الشتاء.

ماء الليمون



يساعد مزج الليمون مع السمن في تعزيز المناعة ومحاربة العدوى، فعند مزجه مع السمن، يمكن أن يساعد فيتامين سي الموجود في هذا المشروب في إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي مفتاح حماية الجسم من الأمراض، ولتحضير هذا المشروب المعزز للمناعة، امزج عصير نصف ليمونة مع ملعقة صغيرة من السمن في كوب من الماء الدافئ، وتناوله أول شيء في الصباح لإزالة السموم من الجسم وتعزيز جهاز المناعة بشكل طبيعي.