طلاب جامعة دمنهور في رحلة إلى مدينتي الأقصر وأسوان ضمن برنامج "اعرف بلدك"

في إطار جهود جامعة دمنهور لتعزيز الوعي الثقافي والتراثي بين طلابها، وتعزيز روح الانتماء للوطن، و تحت رعاية الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور/ ماجد شعلة ـ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "قطار الشباب"، شارك عدد من طلاب جامعة دمنهور في رحلة إلى مدينتي الأقصر وأسوان، بإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور / محمد عشري، ضمن برنامج "اعرف بلدك"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بهدف تعزيز الوعي الثقافي والتراثي بين الطلاب.

خلال رحلتهم، قام الطلاب بزيارة العديد من المواقع الأثرية والثقافية، بما في ذلك السد العالي، و متحفي النوبة والنيل، كما قاموا بزيارة بعض القرى النوبية و تعرفوا على الحياة اليومية للنوبيين وتعلموا عن تقاليدهم وثقافتهم.

ومن المقرر أن يستكمل الطلاب رحلتهم بزيارة عدد من المواقع الأثرية منها معابد هابو وحتشبسوت ووادي الملوك وجزيرة الموز وغيرها من الأماكن السياحية بالمدينتين، فضلا عن الجولات الحرة للطلاب للاستمتاع بجمال البلدتين والمناظر الطبيعية الخلابة.

من جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور على أهمية تلك الرحلات في تعزيز الوعي الثقافي والتراثي بين الطلاب، مشيراً إلى استمرار جامعة دمنهور في دعم برنامج "اعرف بلدك"، الذي يتيح الفرصة للطلاب لاكتشاف التراث والثقافة المصرية، وتعزيز فهمهم للقضايا الثقافية والتراثية، وتنمية الوعي الوطني لديهم من خلال تعريفهم بتاريخ مصر العريق ومعالمها الأثرية الفريدة.

و أضاف "شعلة" أن الرحلة تأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية بالجامعة لتعزيز التواصل بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والثقافية؛ من خلال الجمع بين الترفيه والتثقيف بما يسهم في توسيع آفاقهم وتعزيز ارتباطهم بالحضارة المصرية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالرحلة، مؤكدين أنها تمثل تجربة غنية ومفيدة تتيح لهم التعرف عن قرب على الكثير من المعلومات حول التراث والثقافة المصرية.

جدير بالذكر أن مبادرة "اعرف بلدك" انطلقت في ديسمبر لعام 2020، بهدف إجراء زيارات تبادلية بين محافظات الجمهورية المختلفة، لتعزيز الانتماء والولاء للوطن، بالإضافة لإثراء الوعي السياحي والأثري خاصةً بين طلاب الجامعات.































