طقس الخليج.. غائم جزئيا فى الإمارات ومعتدل بالكويت

أحمد علوى

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بالإمارات أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، مع احتمال تجمد المياه على الجبال صباحاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيان أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، و تكون حركتها شمالية غربية و سرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

وفى الكويت ، يكون الطقس معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

وليلا، بارد إلى شديد البرودة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة لرذاذ .