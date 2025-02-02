ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج ألبان غير صالحة للاستهلاك بالقوصية فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمصانع والمحال التجارية، وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بالغش التجاري، ولضمان جودة وسلامة المواد الاستهلاكية المعروضة بالأسواق، لافتاً إلى جهود المحافظة المستمرة لضبط الأسواق وضمان سلامة المواد الغذائية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار المحافظ، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، قامت بحملة تموينية مكبرة للتفتيش على قطاع الأغذية بنطاق المركز بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة بأسيوط، وبمشاركة سامح عبدالعال مدير إدارة تموين القوصية وفتحي عبداللاه مسئول الرقابة التموينية ،ومحمد جميل مفتش تموين بالقوصية وهلالي عبدالحميد مفتش الأغذية بالمركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الألبان السائلة يقوم بتصنيع الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للاشتراطات الصحية مما يمثل تهديداً لصحة المواطنين.

وأكد أبوالنصر، على ضرورة استمرار الحملات التموينية بشكل مكثف في مختلف مراكز المحافظة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالفة ومحاسبة المسؤولين عن إنتاج وتوزيع منتجات غير صالحة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان ملاحقة المخالفات في جميع القطاعات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية لضمان حماية حقوقهم وصحتهم حيث تم تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل معها على أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".