سرعة التنسيق بين المستشفيات تنقذ حياة مريض مصاب بجرح نافذ فى الصدر بدمياط

دمياط معتز الشربيني

في استجابة طبية عاجلة وتنسيق فوري بين المستشفيات، تمكنت الأطقم الطبية بمستشفى دمياط العام من إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابة خطيرة نتيجة طعنة نافذة في الصدر.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتحت إشراف ومتابعة عدد من القيادات الصحية، من بينهم الدكتور أحمد خليل، وكيل مديرية الشؤون الصحية، والدكتور محمد فهيم، مدير عام الشؤون العلاجية، والدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سوزان الكيكي، مدير إدارة الرعاية الحرجة.

واستقبل مستشفى دمياط العام المريض الذي كان يعاني من صعوبة شديدة في التنفس، انخفاض مستوى الأوكسجين، وتسارع في نبضات القلب، بعد تحويله من مستشفى عزبة البرج. تم على الفور إجراء الإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، التي كشفت عن وجود استرواح هوائي رئوي.

بناءً على ذلك، تم تجهيز غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث تم تركيب أنبوبة صدرية لإنقاذ حياة المريض، الذي أصبح في حالة مستقرة بفضل سرعة التدخل الطبي، تمت العملية الجراحية تحت إشراف الدكتور أحمد بدير، استشاري ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى، بمشاركة طاقم طبي متميز ضم كلًا من:

الدكتور طارق عبد الرحمن جمعة (استشاري الجراحة العامة)، الدكتور عبد الله شحاتة محمد (طبيب مقيم جراحة عامة)، الدكتور أحمد عزمي خليفة (طبيب مقيم جراحة عامة)، الدكتور إبراهيم نجاح حجازي (طبيب مقيم جراحة عامة)، الدكتور كريم أبو العز (طبيب مقيم جراحة عامة)، الدكتور أسامة المرسي (طبيب مقيم جراحة عامة)

أعرب الدكتور محمد السيد اللبان، مدير عام مستشفى دمياط العام، عن شكره وتقديره لكافة الفرق الطبية والإدارية التي شاركت في إنقاذ حياة المريض، كما أشاد بجهود طاقم الأطباء والتمريض في أقسام الجراحة، الاستقبال، الطوارئ، العمليات الكبرى، بالإضافة إلى أطباء وفنيي المعمل، بنك الدم، الأشعة، التخدير، الصيانة، والصيادلة، الذين عملوا بتفانٍ على مدار 24 ساعة لضمان تقديم الرعاية العاجلة وإنقاذ حياة المريض.

وأكد اللبان أن هذه الواقعة تعكس أهمية التنسيق السريع بين المستشفيات، والتكامل بين مختلف الأقسام الطبية، مما يساهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية.