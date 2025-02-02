رصف منطقة الأشراف وشارع عمر زعفاف بمدينة بسيون فى الغربية.. صور

فريق المحافظات

تابع المهندس أحمد حسين رئيس مركز ومدينة بسيون التابعة لمحافظة الغربية، عمليات رصف بعض الطرق الرئيسية بمركز ومدينة بسيون منها شارع عمر زعفاف وهو أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة والممتدة إلى منطقة الأشراف.

وقال أحمد حسين رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، إن هناك خطة جارى فى تنفيذها لإصلاح عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، سواء برصفها أو إصلاحها، خاصة بعد أن تم إزالة العديد من المرتفعات المخالفة ببعض الشوارع والتى تعيق حركة المرور والتنقل بالمدينة، وتؤثر على المساحة الحقيقية للشوارع.

وأضاف حسين أن الهدف هو تجميل المدينة وفقا لخطة الجمهورية الجديدة، والعمل على مواجهة أى شئ مخالف يعيق حركة المرور أو يؤثر على المنفعة العامة للمواطنين.



المهندس أحمد حسين رئيس مدينة بسيون



رصف شارع عمر زعفان بمدينة بسيون (2)



رصف شارع عمر زعفان بمدينة بسيون (1)



متابعة عمليات الرصف (1)



متابعة عمليات الرصف (2)



شارع عمر زعفان بمركز ومدينة بسيون