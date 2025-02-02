رئيس وزراء الكويت يبحث مع وزير الاستثمار تعزيز العلاقات المصرية الكويتية

إيمان حنا

بحث الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء الكويتى ووزير التجارة والصناعة بالكويت خليفة عبدالله العجيل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي الوثيق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وفق" الأنباء " الكويتية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء للوزير الخطيب اليوم الأحد في قصر بيان بالكويت حيث يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت .

شارك فى اللقاء رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية حسام هيبة.

وفي إطار زيارته الحالية لدولة الكويت، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وكذا مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض استثمارات الشركة في مصر، والتي تبلغ 120 مليون دولار، مشيرا إلى اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري في مجالات التعليم والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بإصلاحات السياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.