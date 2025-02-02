رئيس مدينة القصير يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير، في البحر الأحمر، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بشارع جامعة الدول العربية، بحضور شاذلى عايش مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر وعدد من اعضاء مجلس النواب وقيادات الادارات المختلفة .

وأكد رئيس مدينة القصير بأن المعرض يشمل العديد من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أنه يضم منفذ خضروات ولحوم بلدية بسعر 340 جنيها للكيلو .

وشدد رئيس مدينة القصير على المتابعة المستمرة لعمليات البيع بالمعرض وتوافر كافة متطلبات شهر رمضان المبارك بأقل الأسعار التنافسية، مؤكدا أن الهدف من إقامة معرض أهلا رمضان هو التصدى لجشع التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.