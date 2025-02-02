رئيس جهاز حماية المستهلك يجتمع بالتجار وأعضاء الغرفة التجارية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

يعقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، لقاءً لبحث جهود ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع، وذلك بمشاركة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبحضور الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، كما دعت الغرفة جميع التجار بالمحافظة ومنتسبيها لحضور اللقاء.

وكشفت الغرفة، أنه من المقرر أن يعقد المؤتمر، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

يأتي اللقاء، في إطار سلسلة الجولات الميدانية لرئيس جهاز حماية المستهلك، لمختلف المحافظات، للمتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والوقوف على مدى توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، بهدف ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.