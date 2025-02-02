رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان توافر السلع مع الغرفة التجارية

كتب مدحت وهبة

عقد اليوم إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة، اجتماعاً موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور النائب دكتور محمد عطية الفيومي، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التى قامت بها الدولة فى الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع فى الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وفى بداية اللقاء، أعرب الجانبان، عن سعادتهما بهذا اللقاء، مُثمنين الدور الوطنى والمحورى الذى تقوم به الغرف التجارية خلال الفترة السابقة والحالية، فضلاً عن تحملكم الكثير فى ظل الظروف الإقتصادية العالمية والتى ألقت بظلالها على الإقتصاد المصري"، مشيراً أن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات الإقتصادية التى تُسهم فى وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتى شهدناها سويا، مما تستوجب كل هذه الجهود من وجود انعكاس حقيقى على انخفاض فى أسعار السلع الأساسية .

وأشار رئيس الجهاز، خلال اللقاء، على تأكيده أن التاجر هو شريك أساسى فى منظومة الإقتصاد المصرى وأننا متواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدى توافر السلع الأساسية بالمحافظة، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية، مشيرًا إلى أنه لا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة فى تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الإستقرار فى أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذى يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ .

كما أكد رئيس الجهاز على، أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء و وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التى تهُم المواطن بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق مزيدا من الإنضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها فى السيطرة على سعر الصرف الأجنبى وإتاحته للتجار فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع فى الموانئ والتى أثرت على وفرة وإتاحة السلع فى الأسواق .

من جانبه أشار محافظ القليوبية، إلى أننا لدينا تجار وطنيين وغُرفة تجارية بالمحافظة على قدر عالٍ من المسؤولية تُقدر الظروف والتحديات التى تُحيط بالدولة على مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما على ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية فى الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم .

مؤكداً على طمأنة المواطنين بمحافظة القليوبية، على تحقيق مزيداً من الإنضباط فى الأسواق من خلال العمل على تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع فى إقامة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد ومعارض " كلنا واحد " والمعارض التى تتم بالتشارك والتعاون مع الأحزاب السياسية على أرض المحافظة، لتحقيق الوفرة فى إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة .

ومن جهته، أعرب النائب دكتور محمد عطية الفيومى " رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة"، عن خالص شُكره بهذا اللقاء مُثمنًا زيارة جهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية، مُطمئنا القيادة السياسية والحكومة والمواطنين قائلاً" أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التى تهُم المواطن تكفى الشهور القادمة وخاصة فى شهر رمضان المُعظم والذى يتزايد فيه الإستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخرى من خلال العروض الترويجية ونعد الدولة والمواطن فى مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة فى إقامة معارض أهلا رمضان، فضلاً عن الإستقرار فى الأسعار" .

من جهته، أشار ابراهيم الخولي، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية، أن الغرفة التجارية بالمحافظة لديها وازع وطنى وتعمل بشكل جيد على إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، ونثمن دور جهاز حماية المستهلك فى الرقابة الواعية والعمل بشكل كبير فى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وفى ذات السياق، أشار احمد المنوفى " مسؤول المعارض بالغرفة التجارية، إلى أننا مستعدون لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية خلال الفترة القادمة، وهناك حاليا إنخفاضات فى أسعار السلع الغذائية ونعد الدولة والقيادة السياسيةبالتوسع فى إقامةمعارض أهلارمضان لزيادة الإتاحةالسلعية وعمل تخفيضات حقيقية فى الأسعار، وهذا بفضل جهود الحكومة فى توفير النقد الأجنبى للتجار والإفراجات الجمركية المتتالية عن السلع الغذائية من الموانئ .

وفى نهاية اللقاء، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك، والمحافظ، شُكرهم وتقديرهم لرئيس وأعضاء الغرفة التجارية ولكافة التجار المُشاركة فى هذا اللقاء" قائلين " كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الإستجابة الفورية بإنخفاضات فى الأسعار وفقاً للإجراءات التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة ".