رئيس جهاز حماية المستهلك من القليوبية: استقبلنا 184 ألف شكوى خلال 2024

القليوبية إبراهيم سالم

كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل علي استكمال الزيارات الميدانية للمحافظات المختلفة لعمل مسح ورصد كامل للسلع الغذائية، مشيرا إلى أن جولة اليوم تضم 45 مأمور ضبط قضائي لمراجعة الأسعار وضبط الأسواق قبل دخول.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز استقبل 184 ألف شكوي خلال عام 2024، منها حوالي 50% تخص السلع المعمرة، موضحا أنه تم عمل ربط بين الجهاز والشركات المنتجة للسلع المعمرة من أجل تحقيق الاستبدال أو رد قيمة المنتج، كما تلقي الجهاز 30 ألف شكوى شراء عن بعد، كما يتم عقد بروتوكول تعاون المجلس الأعلى للإعلام لوضع اشتراطات تليفزيونية لنشر والإعلان عن المنتجات علي المنصات كإعلانات الأدوية والمسابقات، بأنه يتم الحصول علي ترخيص من وزارة الصحة للإعلان عن المنتجات الصحية، وكذلك الحصول علي ترخيص من الجهاز قبل الإعلان عن المسابقات لعمل انضباط للسوق الإلكتروني.

كما عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة، اجتماعاً موسعًا مع مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور النائب دكتور محمد عطية الفيومي، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وفي بداية اللقاء، أعرب الجانبان، عن سعادتهما بهذا اللقاء، مُثمنين الدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية خلال الفترة السابقة والحالية، فضلاً عن تحملكم الكثير في ظل الظروف الإقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الإقتصاد المصري"، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الإقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن الـ7 سلع الاستراتيجية، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا، مما تستوجب كل هذه الجهود من وجود انعكاس حقيقي علي انخفاض في أسعار السلع الأساسية.

وأشار رئيس الجهاز، خلال اللقاء، علي تأكيده أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الإقتصاد المصري وأننا متواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدي توافر السلع الأساسية بالمحافظة ، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الاستراتيجية، مشيرًا إلي أنه لا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الإستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ.

كما أكد رئيس الجهاز علي، أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة، مشيرًا إلي ضرورة تحقيق مزيدا من الإنضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت علي وفرة وإتاحة السلع في الأسواق .

من جانبه، أشار محافظ القليوبية إلي أننا لدينا تجار وطنيين وغُرفة تجارية بالمحافظة علي قدر عالٍ من المسؤولية تُقدر الظروف والتحديات التي تُحيط بالدولة علي مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما علي ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، مؤكداً علي طمأنة المواطنين بمحافظة القليوبية، علي تحقيق مزيداً من الانضباط في الأسواق من خلال العمل علي تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد ومعارض "كلنا واحد" والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع الأحزاب السياسية علي أرض المحافظة، لتحقيق الوفرة في إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة .

وفي نهاية اللقاء، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية، شُكرهم وتقديرهم لأعضاء الغرفة التجارية ولكافة التجار المُشاركة في هذا اللقاء، قائلين "كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الإستجابة الفورية بإنخفاضات في الأسعار وفقاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة ".



رئيس حماية المتسهلك



محافظ القليوبية



جانب من الحضور (1)