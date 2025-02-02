رئيس جامعة القناة يستقبل مدير الرعاية الصحية الجديد بالإسماعيلية لبحث تطوير الخدمات

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد ، الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الجديد، والدكتور أحمد خالد، مدير المجمع الطبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لتحسين الخدمات الصحية.

ناقش الدكتور ناصر مندور، خلال اللقاء، مراحل تطوير المستشفيات الجامعية، مع مراجعة ما تم بالمرحلة الأولى من التطوير وما يجري الآن لضمان الجودة والسلامة وتقديم خدمات طبية مميزه.

وأشار "مندور" إلى أن تطوير مستشفيات جامعة قناة السويس تأتى في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة، لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الإسراع فيما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر.

كما استعرض الدكتور علي رفعت خطة الفرع الجديدة التي تستهدف تحسين الخدمات الصحية في مختلف القطاعات، من خلال تقييم المنشآت الصحية وتحديد المشكلات التي تواجه المنتفعين لإيجاد حلول فعالة.

وتضمنت الخطة تنظيم جولات ميدانية لجميع القطاعات الصحية بالإسماعيلية، حيث سيتم تشكيل فرق متخصصة لمتابعة الأداء الصحي، يعقبها لقاءات توعوية مع المواطنين لرفع الوعي بالمنظومة الصحية الجديدة واستقبال مقترحاتهم.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أهمية التعاون بين الجامعة والهيئة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة، فيما شدد الدكتور علي رفعت على أن تحسين الخدمات الصحية يتطلب جهودًا مشتركة وتواصلًا مستمرًا مع المجتمع المحلي لتلبية احتياجاته بفعالية.