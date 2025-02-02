رئيس جامعة الأقصر تستقبل مؤسسى مبادرة "ظواهر" لتعزيز التعاون بالترم الثانى

الأقصر – أحمد مرعى

التقت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، وفدا من مؤسسي مبادرة "ظواهر" الشبابية بالأقصر، لبحث أوجه التعاون، والتي تعد الجامعة جهة شريكة في تنفيذها، لدعم الطلبة خلال الفصل الدراسى الثانى، حيث ضم الوفد كل من المهندس أبو الحجاج رمضان، والدكتور مصطفي الناظر، والدكتور عبدالله ياسين، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون في تنفيذ كل الفعاليات، وتنفيذ جولات خلال الفصل الدراسي الثاني داخل الكليات، بالإضافة لتنظيم ندوات توعوية داخل كليات الجامعة للتعريف بالمبادرة والمحاور والأسس التي تتبناها المبادرة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة صابرين عبدالجليل بالقيم التي تستهدفها المبادرة، مؤكدةً على أن الجامعة من منطلق كونها مؤسسة علمية ورائدة في خدمة المجتمع؛ فهي داعمة بالفعل للمبادرة وقيمها الإيجابية التي تدعو الجامعة لتحقيقها داخل الحرم الجامعي والمجتمع كافة.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر على تسخير كل إمكانات الجامعة لدعم كل الفعاليات النافعة للمجتمع والتي تستهدف الاستثمار في الإنسان، حيث إن مبادرة ظواهر أسسها مجموعة من شباب الأقصر، ولها محوران وهما الوعي والمسؤولية المجتمعية، وتهدف المبادرة إلى الحد من الظواهر السلبية فى المجتمع المصرى، كما تهدف للارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية؛ كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية، وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال، وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره.

ويشارك في دعم مبادرة ظواهر الشبابية بالأقصر، عدة جهات مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.