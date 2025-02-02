رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة لزيارة إيطاليا

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وجه سفير إيطاليا لدي العراق "نيكولو فونتانا" اليوم الأحد دعوة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة إيطاليا والعمل على توقيع اتفاقية استراتيجية بين البلدين، على غرار الاتفاقيتين اللتين وقّعهما العراق مع كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة.



جاء ذلك حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - خلال استقبال السوداني للسفير الإيطالي ، حيث هنأه بمناسبة تسلم مهامه الجديدة.



وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ، ودعم التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما ملف وقف إطلاق النار في كل من غزّة ولبنان.