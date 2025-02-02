رئيس الوزراء العراقى: نتطلع للتكامل بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع سلطنة عُمان

أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ، تطلع بلاده للمزيد من التكامل في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سلطنة عُمان ، مشيراً إلى التطوّر في البيئة الاستثمارية العراقية ، خاصة بعد الإصلاحات الشاملة التي شهدتها.



جاء ذلك حسبما ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) خلال استقبال السوداني وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، والوفد المرافق له .



من جانبه ، نقل اليوسف تحيات سلطان عُمان "هيثم بن طارق" إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مجدداً "رغبة بلاده بزيادة التعاون في المجالات المختلفة".



وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون في مختلف القطاعات، لاسيما المجال الاقتصادي والتجاري، بما يعزز مستوى الشراكة والتبادل، ومواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة.