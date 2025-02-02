رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التى كلف بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة/ مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندسة/ مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولى الوزارتين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة السيد رئيس الجمهورية، في إطار توجيهات فخامته لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، فى ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.



وأوضح المستشار/ محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيداً لعرضها على فخامة السيد الرئيس فى صورتها النهائية.