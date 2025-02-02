رئيس البحوث الزراعية يزور محطة بحوث سخا لمتابعة البرامج البحثية المختلفة

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية محطة بحوث سخا بكفر الشيخ خلالها البرامج البحثية لـ محاصيل القمح والشعير والفول البلدي والألياف والعلف وبرنامج إنتاج تقاوي الخضر وموقع الانتاج الحيواني بالمحطة وتجارب تربية أصناف القمح المقاومة للاصداء بالمحطة.

واشاد عبد العظيم بالجهود التي تبذلها إدارة المحطة البحثية والتوسعات الجارية بالمحطة لاستقبال المزيد من السلالات المتميزة في انتاج الالبان من محطة النوبارية وذلك لتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة لمحطة بحوث سخا والتي تعد قلعة البحث العلمي الزراعي .

يأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز البحث العلمي الزراعي المصري لمواكبه كل ماهو جديد من اجل تحقيق الأمن الغذائي المصري كما تفقد رئيس المركز حقول اكثارها التقاوي بالمزرعة البحثية للنهوض بالانتاج الزراعي .

أشاد عبد العظيم بالبرامج البحثية وجهود الباحثين للنهوض بالانتاج الزراعي وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل للارتقاء بالانتاج والجودة لتقليل الفجوة الغذائية والوصول الي الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية في مصر.