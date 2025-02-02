اليوم السابع
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجديد: عام 2025 سيكون عام حرب

الأحد، 02 فبراير 2025 08:03 م
رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجديد: عام 2025 سيكون عام حرب إيال زامير
أحمد علوى

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نقل موقع والا الإسرائيلي عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير قوله إن عام 2025 سيكون عام حرب.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أمس السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توافقا على اختيار أيال زامير رئيسًا جديدًا لأركان الجيش خلفًا لهرتسي هاليفي، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وقال "هاليفي" في خطاب استقالته إنه "بموجب اعترافي بمسؤوليتي عن فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر2023 أقدم استقالتي من منصبي قائداً للجيش الإسرائيلي".

كان "زامير" يشغل منصب مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية قبل أن يقدم استقالته من منصبه، في نوفمبر الماضي، بعد أيام فقط من إقالة وزير الجيش يوآف جالانت.

وشغل سلسلة من المناصب العليا، منها قائد القيادة الجنوبية، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وقائد تشكيلة "جاعش"، وقائد دورة قادة السرايا وقادة الكتائب، وقائد اللواء السابع.







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