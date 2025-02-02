رأس البر مدينة الأنشطة السياحية والمائية وقبلة الباحثين عن الهدوء.. صور

دمياط معتز الشربيني

تشتهر مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بالعديد من الأنشطة السياحية والمائية، مثل السباحة، الإبحار، صيد الأسماك، وغيرها مما يجعلها مكانًا مثاليًا للمتعة والاسترخاء، تضم المدينة أيضًا العديد من الشواطئ الجميلة، مثل شاطئ 77، 89، و101و63.

من أهم الأماكن السياحية في رأس البر:

- الفنار"اللسان": منطقة سياحية وممشى سياحي يقع على الشمال الشرقي لنهر النيل، يضم مسرحًا، مشروع الصوت والضوء، وأماكن للجلوس والاستمتاع بالمنظر.

- منطقة الجرس: تتميز بهذا الشاطئ الكازينوهات، نوادي الشرطة، والقضاة، والمهندسين.

- شارع بورسعيد: يعتبر من الشوارع الرئيسية، ويضم محلات و كازينوهات ومحلات السمك المختلفة.

- ملاهي رأس البر: ملاهي للأطفال، وبها جميع الألعاب التي تخص الأطفال.

- بانوراما النيل: مسرح يوجد في وسط الخضرة، وتقام به الحفلات الغنائية.

- منطقة الجربي: منطقة تطل مباشرة علي نهر النيل وبها عدة كازينوهات وبها مكان للسباحة والعوم وركوب المراكب والالعاب المائية.