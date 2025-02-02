دودة اللوز الأمريكية أبرز الآفات الحشرية إصابة للطماطم.. اعرف كيفية مكافحتها

كتبت ـ أسماء نصار

‫ محصول الطماطم واحد من المحاصيل الاستراتيجية، التي لا غنى عنها في قائمة الغذاء اليومي لعموم المصريين، ما يحتم مضاعفة معدلات إنتاجيته وحمايته من الإصابات المرضية والحشرية المتوقعة على مدار الموسم، وهي المسألة التي فرضت ضرورة وضع الخطط العلمية والبرامج البحثية قيد التنفيذ والتطوير.

ولكل ما سبق أولت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي، لمزارعي محصول الطماطم، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

وتعد دودة اللوز الأمريكية من أبرز الآفات الحشرية التي تهدد محصول الطماطم، وتشكل تحديًا خاصًا لمزارعي عدد كبير من المحاصيل الأخرى، وهي المسألة التي وضعتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في مقدمة أولوياتها، عبر تقديم حزمة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

وسلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات إصابة محصول الطماطم بـ"دودة اللوز الأمريكية"، وذلك ضمن كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، لتوعية المزارعين بسبل التعرف عليها والأسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة بتلك الآفة تلف أعضاء التكاثر في النباتات مثل البراعم والأزهار، والتي يستدل عليها بظهور ثقوب دائرية الشكل على ثمار محصول الطماطم.

ولفتت اللجنة في كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، أن يرقات دودة اللوز الأمريكية تفضل مهاجمة الثمار الخضراء غير الناضجة، حيث تتغذى على منطقة اتصال العنق بالثمرة، وغالبًا ما تظهر مقدمة جسم اليرقة داخل الثمرة، فيما تظل موخرة الجسم خارجها، مع تراكم الفضلات على فوهة مدخل النفق ما يؤدي لتعف الثمار.

ونبهت لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى توقيت وقوع الإصابة بـ"دودة اللوز الأمريكية"، عند بداية عقد الثمار، وهي المسألة التي تفرض على المزارعين الالتزام بالمرور الدوري على المحصول والأرض، لسهولة الرصد المبكر لهذه الآفة.

وقدمت اللجنة عددًا من التوصيات الفنية الخاصة التي يتوجب على مزارعي محصول الطماطم تطبيقها، موجزةً إياها في نظافة الأرض والتخلص من الحشائش التي تمثل العائل الأساسي لتلك الآفة، و جمع الثمار المصابة وإعدامها بما فيها من آفات، و استخدام مصائد الفرمون لذكور فراشات دودة اللوز الأمريكية.

واعتمدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية مركبًا كيميائيًا واحدًا، ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة دودة اللوز الأمريكية، وفقًا للمقننات المحددة.

