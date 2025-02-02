دمياط.. عاصمة الأسماك المتنوعة ومقصد عشاق المأكولات البحرية

دمياط معتز الشربيني

تُعرف محافظة دمياط، إحدى أشهر المحافظات الساحلية، بتنوعها البيئي الغني ومصائدها الوفيرة، مما يجعلها وجهة مميزة لمحبي الأسماك، والمأكولات البحرية الطازجة، وتضم أسواقها العديد من الأنواع النادرة والغريبة التي قد لا تتوفر في أماكن أخرى، ما يمنحها طابعًا فريدًا في تجارة الأسماك.

أغرب أنواع الأسماك في أسواق دمياط

. السلمون المصري: يُعد من الأنواع المحلية الفريدة، يتميز بلونه الوردي وطعمه الغني.

. القاروص: من أكثر الأسماك المفضلة في الطهي، ويتميز بشكله الأنيق وجلده ذي اللون الجرانيت.

. الماكريل: له لون أزرق مائل إلى الأخضر، ويُعرف بنكهته القوية والمميزة.

. أبو سيف: يتميز بجسمه الطويل وسلاحه الحاد، ويُستخدم في العديد من الأطباق العالمية.

. البوري: من الأسماك الشعبية واسعة الانتشار، وتتوفر منه أنواع مختلفة تناسب مختلف الأذواق.

. السمكة الضاحكة: تُعرف أيضًا باسم "سمكة الشبيه"، وتستخدم في العديد من الأطباق التقليدية.

. الحنشان : من الأسماك المميزة التي تشتهر بقوامها الطري ونكهتها القوية، وتُستخدم في أطباق مطهوة بطرق خاصة.

. الشخرم: سمكة ذات قشور ناعمة، تُعرف بمذاقها القريب من الجمبري، وتستخدم في الطهي المشوي والمقلي.

. الدراك: من الأسماك المفترسة، تتميز بقوامها القوي ونكهتها الشهية، وتُستخدم في الطواجن البحرية.

. الشراغيش: تُعتبر من الأسماك الشعبية في دمياط، وتُفضل مشوية أو مقلية بسبب لحمها الطري.