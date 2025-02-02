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خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى دمياط.. اعرف التفاصيل

الأحد، 02 فبراير 2025 04:25 م
خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى دمياط.. اعرف التفاصيل كنترول الشهادة الإعدادية بدمياط
دمياط - هيثم مراد

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تستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط، للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، فضلا عن الانتهاء من أعمال لجان رصد درجات مادة العلوم، والتي شهدت شكاوى من قبل طلاب الشهادة الإعدادية بدمياط.

وأكد الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية، أنه تم متابعة أعمال رصد الدرجات والتصحيح داخل غرف الكنترول بشكل دوري، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا بتطبيق المعايير المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم داخل غرف الكنترول الأمر الذي يضمن تحقيق مبدأ الشفافية وحصول كل طالب على درجاته المستحقة.

وتابع وكيل التربية والتعليم بدمياط، أنه تم إعداد تقرير فني وفق توصيات اللجنة المشكلة لمتابعة الورقة الامتحانية الخاصة بمادة العلوم، مؤكدا أنه تم تصحيح عينات عشوائية على مستوى المحافظة لإعادة تقييم ورقة الامتحان بناء على شكاوى طلاب الشهادة الاعدادية عقب أداء المادة.

وأوضح أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بدمياط سيكون خلال ساعات عقب اعتمادها رسميا، مؤكدا أن مديرية التربية والتعليم بدمياط حرصت على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بالتصحيح وحصول كل طالب على درجاته المستحقة.







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