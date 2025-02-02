ختام فعاليات الملتقى الأول لمتطوعى التضامن بالجامعات المصرية بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت جامعة الوادى الجديد عن ختام الملتقى الاول لمتطوعى وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات والذى استضافته الجامعة بمشاركة 230 طالبا وطالبة من 14 جامعة تشمل (أسوان - الأقصر - جنوب الوادي - سوهاج - العريش - أسيوط - أزهر أسيوط - المنيا - بني سويف - مطروح - بورسعيد - الفيوم - قناة السويس - الوادي الجديد) بحضور عمداء ووكلاء الكليات والسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والجهاز الادارى والطلاب.

كما شارك فى الفعاليات الدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجي والمنسق العام لمشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ومحمد منير العديسى مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع بالجامعة أن الملتقى يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب الجامعي وتعريفه بمعنى التطوع وأهميته ومجالاته المختلفة، لاستثمار طاقات الشباب ودمجهم في عمليات التنمية الإجتماعية مما يساهم في تنمية الشعور بالمسئولية والولاء والانتماء وغرس الوعي وبث روح المشاركة بين الشباب.

ومن جانبه أكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية التطوع في المرحلة الجامعية في أنها تعطي خبرة الاحتكاك بالحياة العملية وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتعزز سيرهم الذاتية بجانب الأثر الإنساني للعمل التطوعي بشكل عام في نفسية المتطوع واعرب المشاركين فى الملتقى الاول لمتطوعى وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الوادى الجديد ورئيس جامعة الوادي الجديد على حسن وحفاوة الاستقبال مقدمين الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لدعمها لوحدات التضامن بالجامعات المصرية.