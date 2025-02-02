خبير يابانى يزور مديرية الزراعة بالغربية لتحديث نظم الرى الحقلى

الغربية مصطفى عادل

زار الخبير اليابانى يواتشى اناجاكى كبير المهندسين بقسم التصميم بإدارة البنية التحتية الريفية التابعة لمعهد التنمية الريفية بوزارة الزراعة والغابات والمصايد السمكية اليابانية، مديرية الزرعة بالغربية، بحضور الدكتور محمد الياس يوسف مساعد الخبير، والمهندس فخرى منصور باز مدير عام الادارة العامة للارشاد الزراعى بالغربية، نيابة عن الدكتور ناجح فوزى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس شريف رمضان مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة.

وخلال اللقاء تم استعرض النشاطات التى تقوم بها مديرية الزراعة والخدمات المقدمة للمزارعين، كما تم التعريف بمساحة محافظة الغربية، واشتراك حدودها مع محافظات كفر الشيخ، المنوفية الدقهلية وتعد من المحافظات الرائدة فى زراعة المحاصيل الحقلية كالقمح والكتان والارز والاذرة والزراعات المختلفة من خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية، والثروة الحيوانية

كما تم استعراض تطبيق نظام الرى المطور فى بعض مراكز المحافظة، خاصة أن هذا المشروع من أهم المشروعات التى ساهمت بشكل مباشر في توفير المياه بنسبة لا تقل عن 30 %.

وتحدث الخبير اليابانى عن أهمية الرى الحديث فى الوقت الراهن، وأصبح استخدام طرق الريّ الحديثة ضرورة في الزمن الحالي، حيث إنّ العالم يُعاني حاليًا من شحّ في مصادر المياه، لذلك لا بدّ من توفير المياه قدر الإمكان، ومن أبرز أساليب توفير المياه هو استخدام طرق حديثة في الريّ، مثل الري بالرش والذي يحاكي أو يقلد سقوط الأمطار، والرى بالتنقيط والرى السطحى ،و الريّ بالنضح “النشع” تحت السطحي لمنطقة الجذور بواسطة أنابيب (أو أواني) مسامية توضع داخل التربة.

كما تم استعراض المميزات الخاصة بنظام التحول إلي نظم الري الحديثة حيث تؤدي إلي زيادة الإنتاجية، بمعدل من 30 إلى 40%، و تعمل على تحسين جودة الثمار، وتساهم في تقليل تكاليف عملية الإنتاج، ومنع نمو الحشائش والحد من كمية الأسمدة المستخدمة في عملية الزراعة، واستخدام معدل مياه منخفض مقارنة بنظام الري بالغمر.