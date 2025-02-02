حكاية قرية منسية.. هنا طهنا الجبل بالمنيا عمرها يتجاوز 2000 عام "صور"

المنيا-حسن عبد الغفار

تعد محافظة المنيا وجهة سياحية مميزه، تضم الكثير من المناطق الاثرية الهامة، منها مازال لم يكتشف بأكمله حتى الأن، ومنها من باح بجزء من أسراره، مثل قرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا، وتقع شرق النيل على بعد عدة كيلومترات من المدينة، وقد ساهم كوبرى النيل بالمنيا، فى ربط المدينة بشرق النيل، ليجعل حركة الوصول إلى تلك المنطقة سهلا، حيث كان فى الماضى، يتم الوصول إليها عن طريق المراكب النيلية.



يعود تاريخ قرية طهنا الجبل بالمنيا، إلة عصر الدولة الفرعونية القديمة والعصر اليونانى، وكانت فى الماضى يطلق عليها أكوارس، وتضم تلك المنطقة، واحد من أهم البقايا الأثرية فى مصر وهو معبد نيرون، الذى كان مخصص لعبادة الاله سوبك إله الخصوبه والسعادة وهو على شكل تمساح ويوجد داخل مكان عليه باب حديدى



لذلك يوجد بتلك المنطقة بعض التماسيح المحنطة داخل بقايا معبد نيرون،كما يوجد بها مقصورة المعبود حتحور، ورغم ذلك مازالت تلك المنطقة بكرا لم تبوح بكل أسرارها حتى الأن.

يرجع تاريخ معبد نيرون بمنطقة اثار طهنا الجبل بالمنيا،إلى أكثر من 2000عاما، هذا إلى جانب التنوع الأثر بالمنطقة من فرعونى إلى يونانى إلى اسلامى وقبطى، ويتكون ذلك المعبد من 3طوابق، وهو منحوت فى الصخر.



وقال الاثريون أن الطابق الأول يضم صالة كببرة بها عدد من الأعمدة والمخازن وصالة أخرى بها مقصورة حتحور وبعض الأبار التى كانت مخصصة للدفن، وصالة قدس الاقداس، كما يوجد به 4مقابر، كما يوجد غرفة الأله سوبك اله الخصوبه والسعادة، ويمثله عدد غير معروغ من التماسيح المحنطه، كذلك النقوش الفرعونية التى تملئ المكان.



كما تضم المنطقة مجموعة مقابر فريز التي تبعد 12 كم شمال مدينة المنيا وعرفت طهنا في كثير من المراجع باسم "اكوريس" وعلي بعد 2 كم تقريبا المعروفة بطهنا الجبل توجد مجموعة من المقابر الصخرية المفتوحة للزيارة المعروفة حالياَ بأسم مقابر فريزر نسبة الي مكتشفها جورج فريزر وهي عبارة عن مجموعة من المصاطب الصخرية أو المقابر الصخرية التي نحتت في الجبل حيث تقع مقابر فريزر الي الشرق من قرية الحوارتة شرق النيل



وذكر الاثريون ان فريزر عند اكتشاف هذه المقابر أعطاها ترتيب لها من 2 الي 14 وترك رقم 1 الي مجموعة الابار ولكن هنالك 4 مقابر منهم مفتوحة للزيارة (ني كا عنخ 1) "ني كا عنخ 2" "3 ويرجح انها ترجع الي حم حتحور الابن الاكبر لني كا عنخ"" ان كا اف 4" وتوجد مقبرة اخري في اقصي الجنوب الشرقي غير مفتوحة للزيارة ربما كانت هذه المقبرة ترجع الي (غنوكــا) .

وقد تم اعمال الترميم والصيانة الدورية لهذه المقابر ضمن خطة أعمال الادارة العامة لترميم اثار ومتاحف المنيا



معبد نيرون بالمنيا