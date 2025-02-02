جنايات مستنأف الإسكندرية تحيل أوراق عامل قتل والدته فى العامرية للمفتى

الإسكندرية ـ أحمد الزغبى

قررت محكمة جنايات مستأنف في الإسكندرية، بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم "ب.م.ع" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه لاتهامه بقتل والدته، وحدد دور الانعقاد لشهر مارس القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8878 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بالعثور على جثة المجنى عليها بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ب.م.ع" عامل بمصنع سكر، بقتل المجنى عليها " ش.م.ا" والدته، وأنه عقب اختفاء المجنى عليها وعند سؤال شقيقته عنها، اختلق لها رواية بأنها توجهت إلى محافظة القاهرة عند أحد الأطباء، وكشفت التحقيقات أن التحريات توصلت أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليها، بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتوجه إلى مكان سكنها مستخدما سلاح أبيض، وتعدى عليها حتى فارقت الحياة وقام بلف جثمانها ببطانية وألقى بجثمانها والأسلحة المستخدمه داخل أحد الآبار المجاورة للمسكن، وسرق بعض المنقولات المملوكة للمجنى عليها، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قررها بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى.