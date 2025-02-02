جامعة قناة السويس تطلق أول مسابقة دينية لطلابها من ذوى الهمم.. تفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة قناة السويس عن تنظيم المسابقة الدينية الأولى لطلاب الجامعة من ذوي الهمم، في إطار حرص الجامعة على دمجهم في الأنشطة المختلفة وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمشروعات البيئة ممثله إدارة تدريب أفراد المجتمع.

تقام المسابقة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف تنفيذي من الدكتور سامح عباس، مدير مركز خدمات طلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

تهدف المسابقة إلى تنمية الوعي الديني لدى الطلاب من ذوي الهمم، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وتعريفهم بالمعلومات الإسلامية الأساسية.

تنقسم المسابقة إلى فئتين رئيسيتين، الأولى تشمل الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة الحركية، حيث يتنافسون في حفظ جزء فأكثر من القرآن الكريم، وحفظ 50 حديثًا نبويًا، إلى جانب دراسة غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام وحجة الوداع. أما الفئة الثانية فتشمل الطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية، ويتنافسون في حفظ سور قرآنية محددة، وحفظ 10 أحاديث نبوية، بالإضافة إلى اكتساب معلومات دينية عن سنن الصلاة والوضوء.

تُمنح جوائز قيمة للفائزين، إضافة إلى شهادات تقدير لجميع المشاركين في المسابقة، وذلك تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التعلم الديني. ويمكن للطلاب الراغبين في المشاركة التسجيل يدويًا أو التواصل مع الطالب عبد الله عطا، ممثل الطلاب ذوي الهمم باتحاد طلاب الجامعة، الذي يتولى تنسيق عملية التسجيل والتواصل مع المشاركين.

يشرف على تنظيم المسابقة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة و أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

تؤكد جامعة قناة السويس من خلال هذه المبادرة التزامها بدعم طلابها من ذوي الهمم، وحرصها على تعزيز دورهم في المجتمع الجامعي، من خلال إتاحة الفرص لهم للمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة التعليمية والثقافية والدينية.