جامعة سمنود التكنولوجية تفوز بدعم لـ4 مشاريع تخرج للطلاب من أكاديمية البحث العلمى

الغربية مصطفى عادل

شارك طلاب جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، في برنامج " مشروعي بدايتي لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2024/2025 , لطلاب الجامعات المصرية الحكومية، والأهلية، والتكنولوجية والخاصة من أكاديمية البحث العلمي .

وفازت جامعة سمنود التكنولوجية بـ4 مشاريع لدعم مشاريع تخرج الطلاب، وحصلت المشاريع على دعم مالي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بعد إعلان الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج " مشروعي بدايتي لدعم مشروعات التخرج ".

حيث تعد الأكاديمية أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر والشرق الأوسط، من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التقدم، وتدعم الأكاديمية طلاب الكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية، وذلك من خلال أحد أهم برامجها "مشروعي بدايتي".

حيث فازت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بـ3 مشاريع من قسم تصنيع غذائي تحت عنوان، استخدام ألياف أوراق النخيل كوسائد للتبريد بالتبخير في تخزين محصول البصل، وطابعة طعام ثلاثية الأبعاد لانتاج غذائي مبتكر ومستدام في مصر، اكياس ايكو بران تغليف مستدام وصديق للبيئة واقتصادي وقابل للتحلل الحيوي ومقاوم لتحليل الحرارة من مخلفات تبييض الأرز لتغليف الاطعمه الساخنه والمجمدة، بالإضافة لفوز مشروع من قسم صيانة وتشغيل ماكينات الغزل والنسيج تحت عنوان تحويل التحديات إلى فرص عن طريق تصميم جهاز لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتج من العمليات الصناعية.

وأكد الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، على أهمية انخراط الطلاب في مثل هذه المنافسات، فهي دافع لهم للتفكير في تحقيق روح التنافس واكتساب مهارة كتابة المشاريع البحثية دائمًا، مما يجعلهم يقدمون الأفضل في كل مرة لاثبات جدارتهم، كما أكد أن طلاب الجامعات التكنولوجية القادمون من المدارس الفنية يمثلون إضافة كبيرة للناتج القومي.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة جاءت ضمن تنفيذ خطة مركز الابتكار وريادة الأعمال ووحدة المشروعات بالجامعة في تفعيل دور المشاركة في الأنشطة والمسابقات، وتنمية مهارات الطلاب العلمية والعملية.