توجيهات رئاسية بتوسيع دائرة الحوار الوطنى.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توجيهات رئاسية بتوسيع دائرة الحوار الوطنى لتشمل العديد من القضايا

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