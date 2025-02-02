تواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح بتسهيلات مصرية كاملة

معبر رفح - محمد حسين

تواصل مصر تقديم دعمها الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تستمر شاحنات المساعدات في العبور عبر معبر رفح البري، محملة بالإمدادات الغذائية والطبية والإغاثية، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع.

شهد معبر رفح البري اليوم حركة نشطة لدخول شاحنات المساعدات، حيث تعمل الجهات المختصة في شمال سيناء على تسهيل الإجراءات لضمان سرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل غزة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة الأوضاع الراهنة.

وأكدت مصادر مطلعة أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لضمان استمرار تدفق المساعدات دون أي عوائق، حيث يتم التنسيق مع المنظمات الإغاثية الدولية والهلال الأحمر المصري والفلسطيني لإيصال الشحنات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، شدد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على أن السلطات المصرية تبذل جهودًا مضاعفة لضمان انسيابية دخول المساعدات، مع توفير فرق متخصصة من الجهات الجمركية والطبية والإغاثية، للعمل على مدار الساعة داخل المعبر، بما يضمن إتمام إجراءات دخول الشاحنات بسرعة وكفاءة.

وأوضح المحافظ أن الجانب المصري يحرص على تقديم أقصى درجات التسهيلات، بما في ذلك إعفاء بعض المساعدات من الإجراءات الروتينية لضمان عدم تأخير وصولها إلى المحتاجين في غزة.

وتتنوع المساعدات التي يتم إدخالها إلى القطاع، حيث تعد اهم الاحتياجات لأهالي القطاع مساعدات الطبية والأدوية، لدعم المستشفيات والمراكز الصحية داخل غزة، وتوفير العلاجات اللازمة للجرحى والمصابين، والمواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق والزيوت والبقوليات، لضمان توفير الاحتياجات اليومية للأسر الفلسطينية المتضررة، والمستلزمات الإغاثية، مثل الخيام والبطانيات والملابس، لمساعدة النازحين والمتضررين من الأحداث الجارية، ومعدات دعم البنية التحتية، والتي تشمل مولدات كهربائية ومضخات مياه، لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن المنظومة الصحية في المحافظة تقدم اللازم للمرضي والمصابين الذين تم استقبالهم بمستشفيات العريش والشيخ زويد واخرين ينتظر وصولهم تباعا.

وقال إن الاطقم الطبية بالمعبر في وضع جاهزية لاستقبال أي حالات مرضية أو إصابات قادمة من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى القادمين عبر معبر رفح.

وأضاف أن المستشفيات المصرية، وخاصة مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، تم تجهيزها بمخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى فرق طبية متخصصة تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات الصحية دون أي تأخير.