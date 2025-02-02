تنفيذ 98% من مركز طبى بمنشأة أبو عمر ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أوشكت محافظة الشرقية، على الانتهاء من مشروع مركز الطبي بمدينة منشأة أبو عمر، والذي سيكون صرحا طبيا لخدمة الأهالي وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأكد عاطف صالح رئيس مدينة منشأة أبو عمر، أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 98%، مضيفا أنه يقوم بمتابعة أعمال التنفيذ أول بأول لسرعة إنهاء المشروع و دخوله الخدمة ليستفاد منه المواطنين، موضحا أن أن المركز مقام على مساحة 2000 مربع، تم تنفيذه طبقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل والنموذج المصمم من وزارة الصحة لإنشاء المراكز الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة.



ويجدر بالإشارة، إلى أن مشروعات حياة كريمة، أولت كل الاهتمام لمشروعات الخدمة الصحية، ولم يقتصر علي مركز الحسينية، وخصصت 61 مشروع ما بين مراكز طب الأسرة ومركز طبي في الحسينية وصان الحجر ومنشأة ابو عمر، ويتم خلالها عمل تطوير شامل وإنشاء جديد ورفع كفاءة لعدد 61 منفذ طبي، مقسمة إلي 24 منشأة طبية بالحسينية، و 20 منشأة بصان الحجر، و17 بمنشأة أبو عمر، وتم تنفيذ عدد 54 مشروع، جاري تنفيذ 7 مشروعات في مراحل الأخيرة.

وأكد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 805 مشروع خدمي وتنموى، من إجمالي 907 مشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية، وبنسبة تنفيذ بلغت 93 % وجاري تنفيذ باقي المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.



مركز طب الأسرة بسعود



مركز طب الأسرة



مركز طبي بمنشأة أبو عمر



وحدة الأسرة بالاخيوة