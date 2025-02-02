"تموين الإسكندرية" تعلن استعدادها لبدء الأوكازيون الشتوى

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، استعداد مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة، لبداية التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوى)، و ذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 14 لسنة 2025 الذى أصدره الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية، حيث تبدأ فعاليات الاوكازيون الشتوى غدا الاثنين الموافق 2 فبراير وذلك لمدة شهر، على أن يكون لكل محل من المحلات المشاركة فى الأوكازيون أسبوعين.

وأشار إلى أنه على المشاركين التقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية بديوان عام المديرية بالسيوف لاستخراج تصريح بموافقة المديرية مسبقا.

وقال "القلش"، إن المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة قد إجتمع مع أحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية حيث شدد على تيسير إجراءات استخراج التصاريح للمحلات المشاركة فى الاوكازيون كذلك ضرورة كتابة سعرين على السلع المعروضة بالأوكازيون سعر قبل الخصم وسعر بعد الخصومات، على أن يقوم المحل المشارك فى الاوكازيون بتعليق التصريح فى مكان ظاهر للمواطنين، كذلك ضرورة متابعة الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أنه يشارك فى الأوكازيون مجموعة كبيرة من المحلات فى جميع الأنشطة (ملابس - شنط - اجهزة كهربائية - بيع الجلود)، وغيرها من الأنشطة التجارية.