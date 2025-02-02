تكليف الدكتورة شرين عايد مديرًا للمكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج قراراً جديد بتكليف الدكتور شرين عايد مديراً للمكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بسوهاج.

جدير بالذكر أن "عايد" كانت تعمل كمسئول سلامة وأمان المريض بمركز القلب والجهاز الهضمي ومسئول إدارة التدريب ومسئول الميكنه بالتموين الدوائي

وحاصله عل بكالوريوس الصيدله جامعه اسيوط ودبلومه جوده الرعايه الصحيه والعديد من كورسات من جامعه John Hopkins وجامعه جورجيا و خريجه البرنامج الرئاسي المرأه تقود، وأحد أعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة.

يأتي ذلك ضمن جهود النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة و تمكين الشباب والمرأة.