اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 فبراير 2025 06:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تكليف الدكتورة شرين عايد مديرًا للمكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة بسوهاج

الأحد، 02 فبراير 2025 06:21 م
تكليف الدكتورة شرين عايد مديرًا للمكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتورة شرين عايد ووكيل وزارة الصحة بسوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج قراراً جديد بتكليف الدكتور شرين عايد مديراً للمكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بسوهاج.

جدير بالذكر أن "عايد" كانت تعمل كمسئول سلامة وأمان المريض بمركز القلب والجهاز الهضمي ومسئول إدارة التدريب ومسئول الميكنه بالتموين الدوائي

وحاصله عل بكالوريوس الصيدله جامعه اسيوط ودبلومه جوده الرعايه الصحيه والعديد من كورسات من جامعه John Hopkins وجامعه جورجيا و خريجه البرنامج الرئاسي المرأه تقود، وأحد أعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة.

يأتي ذلك ضمن جهود النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة و تمكين الشباب والمرأة.







مشاركة

سوهاج

الصحة

المكتب الفني

القطاع الصحي






الرجوع الى أعلى الصفحة