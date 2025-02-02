تعليم دمياط يحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأبحاث وتاريخ الفن

دمياط معتز الشربيني

حقق تعليم دمياط، إنجازا جديدا بحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الأبحاث وتاريخ الفن للعام الدراسي 2024/2025.

وتألقت الطالبة ريتاج ياسر محمد العجمي من مدرسة طارق بن زياد الإعدادية بإدارة دمياط الجديدة، حيث حصدت المركز الثاني في هذه المسابقة الفنية.

وأكد ياسـر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من قبل الإدارة التعليمية والمعلمين في تطوير مهارات الطلاب وتشجيعهم على البحث والابتكار.

كما أشاد بمستوى الأبحاث المقدمة من الطلاب المشاركين، والتي عكست مدى اهتمامهم بالتراث الفني والثقافي المصري.

وقد أعرب "وكيل الوزارة" عن فخره واعتزازه بالطالبة ريتاج ياسر محمد العجمي، وهنأها على هذا الإنجاز المشرف، متمنياً لها المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتها التعليمية.

كما قدم الشكر والتقدير للتوجيه العام ومعلمي التربية الفنية بقيادة الدكتور عيد المنعم ربيع، على جهودهم المخلصة في رعاية الطلاب وتنمية مهاراتهم الفنية.