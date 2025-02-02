تعليم بنى سويف: فتح باب التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية الثلاثاء

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بداية من الثلاثاء 4 فبراير الجاري وحتى الثلاثاء 18 من نفس الشهر من الثامنة ونصف صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بديوان المديرية.

من جهتها، أشارت الدكتورة أمل الهواري وكيل الوزارة، إلى اجتماعها"اليوم" بحضور عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية لبنى عويس مدير إدارة شؤون الطلاب، وحمدي فاروق رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع" أ"، وهشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع "ب"، وعمرو الشرقاوي المعاون الإداري.

وخلال الاجتماع ،تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( بني سويف والفشن والواسطى ) بينما يضم قطاع "ب "إدارات ( ببا وسمسطا وناصر و اهناسيا) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة تسدد بخزينة المديرية، وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، موجهة بتوفير كافة التيسيرات أمام الطلاب وأولياء الأمور.