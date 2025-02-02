تعرف على موعد الأعياد والأصوام المسيحية فى شهر فبراير

كتبت – بتول عصام

يبحث كثير من الأقباط عن موعد الأعياد والمناسبات لشهر فبراير في العام الميلادي الجديد 2025، إذ تحمل النتيجة القبطية لعام 2025 في طياتها مواعيد الأعياد المسيحية الكبرى والصغرى، إلى جانب مواعيد الصوم والاحتفالات المقدسة. فتعتبر النتيجة القبطية دليل زمني وروحي تُذكر بمواعيد الأعياد والصيام والاحتفالات.

وفي السطور التالية ينشر "اليوم السابع" موعد أعياد وأصوام شهر فبراير للكنيسة الأرثوذكسية:

الأعياد

- عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل: السبت 15 فبراير 2025.- نياحة الأنبا بولا: الأحد الموافق 9 فبراير 2025.

أصوام شهر فبراير لعام 2025

1. صوم يونان: من الاثنين 10 فبراير إلى الأربعاء 12 فبراير 2025 (3 أيام).2. الصوم الكبير: يبدأ يوم الإثنين 24 فبراير.

يذكر أن النتيجة القبطية تعتمد على التقويم القبطي، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.