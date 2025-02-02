تعرف على مواقع معارض أهلا رمضان فى كفر الشيخ.. يفتتحها المحافظ غدًا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تتجه أنظار أهالي محافظة كفر الشيخ، غداً الاثنين، 3 فبراير 2025م، لمواقع افتتاح 14 معرض أهلاً رمضان، وجرى توفير كافة السلع الغذائية لتوفير للسلع الغذائية والاستهلاكية والأدوات المنزلية التعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وبالتعاون مع رؤساء المدن والمراكز.



مواقع معارض أهلاً رمضان بكفر الشيخ..



1- مركز كفر الشيخ بالهنجر بغرب المدينة

2- مركز دسوق بحديقة الأسرة والطفولة

3- مركز سیدی سالم بجوار موقف سد خميس

4-مركز ومدينة الحامول بشارع العاشر من رمضان أمام المستشفى العام

5- مركز ومدينة فوه حديقة العائلات

6- مركز ومدينة مطوبس أمام مجلس مدينة مطوبس

7- مركز ومدينة سيدي سالم أمام مجلس مدينة سيدى

8- مركز ومدينة قلين بشارع صلاح سالم بجوار السكة الحديد

9- مركز ومدينة الرياض بالسوق القديم خلف محكمة الرياض

10- مركز ومدينة بلطيم خلف متحف الأحياء المائية

11- مدينة البرلس أسف استراحة رئيس المدينة.

12- مدينة مصيف بلطيم بجوار المدخل القريب من مخازن مجلس المدينة.

13- مركز ومدينة بيلا بجوار مزلقان الزراعة بجوار هايبر المنطقة الشمالية

14- مدينة مسير خلف مكتب البريد.

وأكّد اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، أن أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تتعدى 35% على المواد الغذائية والاستهلاكية، وياميش رمضان مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، وأوضح أن السوق يقدم منتجات غذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يتيح للمواطنين تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الأسواق والمعارض تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويعزز قدرتها الشرائية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا، وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.