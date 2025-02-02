تعرف على دور التوتر فى ارتفاع نسب السكر بالدم وطرق السيطرة

كتبت فاطمة ياسر

يمكن أن يؤثر التوتر سلبًا على تنظيم نسبة السكر في الدم، حيث يُرى أن الناس غالبًا ما يميلون إلى الإفراط في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية كآلية للتكيف، و يمكن أن تؤدي زيادة التوتر إلى ارتفاع مستويات السكر، وبالتالي تعطيل أي سيطرة على المستويات التي ربما تم تحقيقها تمامًا، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

كيف يؤثر التوتر على صحتك؟

قال الدكتور كيدار تلوي، استشاري الطب النفسي في مستشفى فورتيس هيرانانداني في الهند، أنه من المرجح أن ينسى المرضى تناول أدويتهم عندما يكونون تحت ضغط شديد، مما يؤدي إلى تقلبات حادة في مستويات السكر لديهم، كما يميل هؤلاء الأفراد إلى فقدان التركيز أثناء الضغط، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تناول الشخص لأدوية إضافية أو جرعات غير مناسبة عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى حدوث نوبة نقص سكر الدم، ويمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة محتملة .

وأضاف، أن التوتر الشديد والدائم يرتبط أيضًا باستخدام مواد ضارة مثل النيكوتين مما يؤدي إلى تفاقم مرض السكري لدى الشخص وزيادة احتمالية حدوث مضاعفات، كما أن الإصابة بمرض نفسي خطير بسبب التوتر، مثل اضطراب القلق أو اضطراب الاكتئاب الشديد، وقد يؤدي إلى تفاقم التشخيص على المدى الطويل للمريض.

طرق مثبتة لإدارة التوتر واستقرار نسبة السكر في الدم

قدم الطبيب ببعض استراتيجيات التكيف لإدارة التوتر والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم ، ومنها:

- اليقظة الذهنية مثل تمارين الحواس الخمس والتأمل وتقنيات التنفس أن تساعد بشكل كبير في تقليل التوتر من خلال السماح للشخص بالتركيز على الحاضر.

-إن الاستخدام المحدد للأكل الواعي من شأنه أيضًا أن يساعد في تقليل الاندفاع المرتبط بالإفراط في تناول الطعام وبالتالي المساعدة في تنظيم مستويات السكر.

-استخدام مضادات الاكتئاب لعلاج المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الشديد أو اضطرابات القلق كان مرتبطًا بتحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم، وهو ما يُنظر إليه على أنه تحسن في مستويات الهيموجلوبين السكري التراكمي (HbA1C).

-إنشاء توازن مناسب بين العمل والحياة والالتزام بالروتين اليومي المناسب يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين الامتثال.

-التنفس العميق أكثر أهمية في ضوء زيادة التوتر وانخفاض المناعة والتهديد المتزايد للأمراض المزمنة مثل مرض السكري والربو وأمراض القلب وضغط الدم من بين مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى.

