"تضامن الشرقية" تنقل الفتاة صاحبة فيديو الغناء أمام محل فساتين زفاف لدار إيواء

الشرقية - إيمان مهنى

نقل فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بالشرقية، الفتاة صاحبة فيديو الغناء أمام محل فساتين زفاف لدار إيواء بمدينة الزقازيق، وهى صاحبة مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تغنى فيه بحزن أمام أتيليه لفساتين الزفاف، مما أثار حالة من تعاطف معها.

وأكدت سعيدة حسن، مسئولة العلاقات الاجتماعية بالدار، لـ"اليوم السابع" أنه فور استلام فاطمة، بعد عثور الفريق عليها فى أحد شوارع مركز أبو كبير، وبدأ مسئولو الدار فى الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة، لتسجيلها ضمن النزلاء، كما تم فحصها صحيا، فور انتهاء إجراءات التسجيل سيتم عرضها على فريق طبى لبيان حالتها الصحية والنفسية.

تعود الواقعة إلى قبل اسبوع، حيث انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة ثلاثينية أمام أتيليه لفساتين الزفاف بالزقازيق، فى حالة حزن تحدق بعينها فى مجسم "ماينكان يدور " بفستان زفاف وتردد أغنية لفنان محمد حماقى " محدش فينا عارف بكرا مخبى اية" لآخرها.

تسبب هذا الفيديو فى إثارة حالة من الجدل حول الفتاة والتعاطف معها، وتردد منشورات انها تعانى صدمة نفسية بسبب وفاة عريسها يوم الزفاف، وغيرها من الاقاويل.

الأمر الذى نفته دار ايواء المشردين بالزقازيق، مؤكد أن الفتاة التى ظهرت بالفيديو تطابق مواصفات نزيلة سابقة، تدعى " فاطمة أحمد منصور" من محافظة الإسماعيلية وتزوجت مرتين ولديها طفلين، وغادرت الدار قبل عام بإرادتها.

وقال حسن النادى مدير دار الأمل للإيواء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن مواصفات الفتاة بالفيديو تطابق مع مواصفات السيدة فاطمة 31 عام، وسبق وتم انقاذها من الشارع قبل نحو عامين، حيث كانت تقيم فى شوارع الإسماعيلية، وهى متزوجة مرتين، الأول لديها منه طفلين ولد وبنت، والزوج الثانى تركته بعد عدة اشهر من الزواج واتجهت للإقامة بالشارع بسبب التعاطى.

و اشار لـ " اليوم السابع"، انه خلال فترة إقامتها بالدار وهى حوالى سنه، خضعت لجلسات علاج نفسي، وتعديل السلوك، خاصة أنها فى الفترة الاولى كانت تصرفاتها غير متزنه، وتم استخراج لها شهادة ميلاد وبطاقة رقم القومى.

وأضاف انها تواصلت مع أسرتها بعد تحسن حالتها، ذلك لرغبتها ترك الدار، وبالفعل حضرتك بنت خالتها فى ابريل 2024، ورفضنا تسليمها فى البداية، الا أن فاطمة اصرت على ترك الدار، قمنا بتسلمها بمحضر تحت إشراف النيابة العامة بناء على رغبتها وتعهد نجلة خالتها، لافتا أن أى حالة يتم استلامها عبر محضر بالنيابة وكذلك التسليم يتم بمحضر تحت إشراف النيابة العامة بعد اخذ كافة تعاهدات من أسرة الشخص.

وأفاد أن نجلته خالتها تعهدت برعايتها مؤكد أن فاطمة ستزوج من عريس بالإسكندرية.

وأكد أنه بعد تداول مقطع الفيديو الشهير، والذى جاء بنفس مواصفات فاطمة، والبحث عنها علمنا إقامتها فى الإسكندرية 6 أشهر، وبعدها عادت للإقامة بالشارع.



فحص طبي لفاطمة