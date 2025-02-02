تحذيرات من كارثة إنسانية وسط تصاعد الصراع في جوما بالكونغو الديمقراطية

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حذرت "مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها" من تفاقم الأزمة الصحية العامة في مدينة جوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يؤدي الصراع المستمر إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.



وأكدت المنظمة، في بيان نقله موقع (أوول أفريكا) السبت، الحاجة الملحّة إلى استجابة منسقة لحماية المجتمعات الضعيفة، مشيرة إلى أن "جوما تواجه تحديات صحية خطيرة بسبب الصراع المستمر ، وأن الجهود المنسقة ضرورية لتعزيز القدرة على الصمود وحماية المجتمع".



وتعكس الأوضاع في جوما الأزمة الصحية الأوسع في مناطق النزاع بأفريقيا، حيث يؤدي النزوح الجماعي، وانهيار أنظمة الرعاية الصحية، وتدهور ظروف الصرف الصحي إلى زيادة انتشار الأمراض الفتاكة ، وفي شرق الكونغو الديمقراطية، أدى تصاعد العنف إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، ما زاد من مخاطر تفشي الكوليرا والملاريا وغيرها من الأمراض المعدية ، ويؤدي نقص المياه النظيفة والاكتظاظ في مخيمات النازحين إلى تفاقم مخاطر انتشار الأوبئة.



وتواصل مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض الدعوة إلى تعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، والعمل على تحقيق سلام مستدام في مناطق النزاع للحد من التأثير طويل الأمد على الصحة العامة.



وتأتي هذه الدعوة في وقت تحذر فيه المنظمات الإنسانية الدولية من تدهور الأوضاع في جوما، حيث تكافح المرافق الصحية للاستمرار وسط حالة من انعدام الأمن.