بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس اللقاء السنوي لاتحاد الكشافة

كتبت - بتول عصام

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اللقاء السنوي لاتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك (مجموعات الأهرام الكشفية)، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، وذلك تحت شعار "معًا نَخدم ونُخدم".

شارك في اليوم الأب يوحنا عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمعادي، القمص ميلاد موسى، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة، والقمص مرقس لطفي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، والقمص إبرام مرجان، راعي كنيسة السيدة العذراء أم النور، بإمبابة، والأب باسكوالي، راعي كنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة.

شاركت القائدة سهير حلمي، مسؤولة اتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك، والقائد ماهر ميلاد، قائد تدريب مجموعات الأهرام الكشفية، وقادة، وأعضاء الاتحاد، بحضور ثلاثمائة فرد من مختلف الفئات العمرية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب البطريرك، حيث ألقى غبطته عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "نَخدم ونُخدم"، انطلاقًا من شعار لقاء هذا العام.

وقدم صاحب الغبطة كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، وإننا جميعًا نحيا، من أجل الخدمة والرسالة، نَخدم ونُخدم، مشددًا ضرورة الاستمرار في مساعدة الآخرين، وخدمتهم، كما نحب نحن أن نُعامل "فَكُلُّ مَا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ النَّاسُ بِكُمُ افْعَلُوا هكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا بِهِمْ، لأَنَّ هذَا هُوَ النَّامُوسُ وَالأَنْبِيَاءُ." (مت 7: 12).

تضمن اللقاء عددًا من الفقرات الكشفية المتنوعة، واللقاءات التوعوية حول "مضمون الإسعافات الأولية"، كما تم أيضًا تبادل الخبرات الكشفية بين القادة المشاركين في اليوم.