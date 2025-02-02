انعقاد الدورة الـ156 للمجلس التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية فى جنيف غدا

كتبت أمل علام

تعقد الدورة الـ 156 للمجلس التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية، فى الفترة من 3 إلى 11 فبراير 2025, فى جنيف، بسويسرا، حيث سيتناول المجلس حوالى 47 بندًا وبندًا فرعيًا على جدول أعماله، ومن المتوقع صدور 36 مشروع قرار.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه ستُفتتح الدورة فى تمام الساعة 09.30 بتوقيت وسط أوروبا يوم غد الاثنين 3 فبراير، وبعد ذلك بقليل، سيلقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، كلمة أمام المجلس التنفيذى ويقدم تقريره.

وستكون ساعات المؤتمر من الساعة 09.30 إلى 12.30 ومن الساعة 14.30 إلى 17.30 بتوقيت وسط أوروبا يوم الاثنين، بينما فى الأيام المتبقية من الدورة، سيجتمع المجلس التنفيذى من الساعة 10.00 إلى 13.00 ومن الساعة 14.30 إلى 17.30 بتوقيت وسط أوروبا.

تتوفر وثائق الاجتماع والجدول الزمنى اليومى للدورة 156 باللغات الست للأمم المتحدة، وسيتم بث الإجراءات العامة للدورة 156 للمجلس التنفيذى مباشرة عبر الإنترنت على موقع منظمة الصحة العالمية.

خلال الدورة، سيناقش المجلس إصلاح حوكمة منظمة الصحة العالمية، بما فى ذلك تمويل وتنفيذ الميزانية البرنامجية للفترة 2024-2025 والميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2026-2027 (المتوقعة يوم الاثنين 3 فبراير)، وتعيين مدير إقليمى لأوروبا، والنظر فى مشاريع القرارات والمقررات المقترحة من قبل الدول الأعضاء.

وفى يوم الخميس 6 فبراير، سيستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالطوارئ الصحية والوقاية منها والاستعداد والاستجابة لها، وتقارير المدير العام عن عمل منظمة الصحة العالمية فى حالات الطوارئ الصحية، بما فى ذلك الاستجابة فى عام 2024 لـ 45 حالة طوارئ صحية فى 87 دولة، والآثار الصحية للأزمات الإنسانية المستمرة.

كما ستكون التقارير والنصوص حول الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، والصحة العقلية والتواصل الاجتماعى، والاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهقين، وصحة الفم، والقضاء على سرطان عنق الرحم، والطب التقليدى، والمنتجات الطبية دون المستوى والمزورة، والقوى العاملة فى مجال الرعاية الصحية، والرعاية الصحية الشاملة، من بين أمور أخرى، على جدول الأعمال.