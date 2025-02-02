انطلاق البرنامج التدريبى حول تخطيط وتصميم مشروعات التنمية الاقتصادية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

انطلقت اليوم، فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين محافظة بنى سويف"وحدة التنمية الاقتصادية "ومشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، بعنوان "تنفيذ العمليات التصميمية وإعداد مستندات الطرح لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية"، حيث حاضر في البرنامج د. أشرف نسيم، د.أحمد حبيب استشاريا بناء القدرات _مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية، وبحضور د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومهندسو الإدارات الهندسية والمشروعات بالوحدات المحلية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والتخطيط بالمحافظة.

يستهدف البرنامج _الذي يتم تنفيذه تحت إشراف نائب محافظ بني سويف "بلال حبش" رفع مهارات المتدربين فى مجالات التخطيط الهندسي الفعّال وتحليل المتطلبات الفنية للمشروعات الهندسية وتطبيق المعايير الفنية لضمان تصميمات مثلى تتماشى مع الأهداف المحددة وتطوير مهارات التكامل بين الفرق المختلفة وتعزيز قدرة المشاركين على تحقيق التكامل بين الأطراف المختلفة لضمان التعاون الفعّال لتنفيذ المشروعات بنجاح .

تضمنت فعاليات البرنامح التدريبي الذي عًقد بقاعة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة، استعراض مراحل العمل أثناء إعداد الرسومات الهندسية، والرسومات التفصيلية، والمستندات الهندسية المكملة للتصميمات والتى تضمن تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير الهندسية الدقيقة بالإضافة إلى التعرف على كيفية إعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات وفقًا للمتطلبات الهندسية الدقيقة للمشروع، فضلا عن التعرف على أفضل الممارسات والأساليب الحديثة في إعداد الرسومات والمواصفات التصميمية التي تفي بمتطلبات الجودة والسلامة. وتضمن كفاءة وجودة التشغيل.